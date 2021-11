S koktelom u ruci

Kukoč je bio jedinstven, a to je valjda najveći mogući kompliment kojeg sportaš može dobiti. Čuo sam za stotine ‘novih Kukoča’, ali na kraju ni jedan nije dostojan stati s njim u istu rečenicu. Ne zato što su oni bili loši. Nego zato što je on bio neponovljiv. Ne morate danas uopće brojati njegove titule, trijumfe i trofeje. Štoviše, nemojte. Brojite ljude koji su se zbog njegove čarolije zaljubili u košarku. Do ušiju. Koliko je ljudi zbog njega košarku doživjelo i zauvijek sačuvalo u svojim mislima kao prekrasan, uzbudljiv, spektakularan sport koji te tjera na ovacije. Bernard Jurišić za Telesport.