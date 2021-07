Nova Italija i stara Engleska

Finale, mjesto na kojem Englezi nisu navikli biti, koliko god sebi samima gordi i važni bili. Mjesto gdje se Talijani puno komfornije osjećaju. K tome — Engleska Italiju nikad nije pobijedila na nekom velikom natjecanju. Doduše, nikad nisu igrali na Wembleyju. Bez obzira na to koje dvije reprezentacije došle do finala, dizali bi se spomenici njihovim izbornicima. Ali Gareth Southgate i Roberto Mancini ipak spadaju u posebnu kategoriju. Posebnu priču. Dva čovjeka koja su u svojim zemljama češće trpjela kritiku nego povjerenje i pohvalu napravila su čudesan posao sa svojim reprezentacijama. Bez obzira što je riječ o nogometnim velikanima, njihove reprezentacije do njihovog dolaska koprcale su se u problemima i podbačajima, Bernard Jurišić o iščekivanju velikog finala Europskog prvenstva za Telesport.