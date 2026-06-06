Lajkovima do nove vizure zagorskih kleti
Justus Reid objavio cijeli video o transformaciji kuće koju je kupio za 5.000 €
Američki influencer koji se prvotno zbog jugića doselio u Hrvatsku objavio je video od 47 minuta koji prikazuje kronologiju koja se mogla pratiti na društvenim mrežama u zadnjih godinu dana. Sve je krenulo kao tromjesečni izazov preživljavanja bez vode i struje, no projekt je ubrzo postao viralan. Najveći problem bio je nepristupačan šumski put dug 600 metara, zbog čega se materijal morao nositi ručno. Uz pomoć susjeda, donacija pratitelja i sponzora, na objektu od 50 m² promijenjen je krov, napravljena fasada, dograđena kupaonica te ugrađeni solarni paneli i spremnici za kišnicu. U projekt je uložio oko 70.000 € vlastitog novca. Nekretninu ne želi prodati ni iznajmljivati, već u njoj planira uživati, a već najavljuje novi projekt – uređenje bunkera kojeg je kupio za 8.000 €. Index