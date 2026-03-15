Kad ti život da ruševinu, ti snimi serijal

Justus Reid: Od potrage za samoćom u šumi do neočekivanog pronalaska doma i zajednice u Hrvatskom zagorju

Američki influencer Justus Reid kupio je kuću u Hrvatskom zagorju za samo 5.000 eura nakon što mu je prijatelj iz Zagreba poslao lokaciju na Google kartama. Do kuće je došao slučajno, prvo je razmišljao o kupnji nekretnine u Srbiji zbog djevojke. Prvotni plan bio je samo očistiti zapušteni objekt i živjeti u njemu poput “preživljavanja” u šumi bez struje. Međutim, projekt se pretvorio u potpunu renovaciju zahvaljujući susjedima koji su mu besplatno pomogli popraviti krov te brojnim sponzorima koji su mu donirali materijale, kuhinju i klima uređaje (redovno ih reklamira u samim videima). Justus ističe nevjerojatnu povezanost sa zagorskom zajednicom, iako se suočavao s izazovima poput zaleđenih cijevi i nedostatka pravog puta do kuće. Trenutačno živi u kući dok traju radovi, a projekt planira završiti do ljeta. Tu možete pratiti progres izgradnje kuće. Samo na Instagramu ima više od 7 milijuna pratitelja


Američki san na zagorski način

Philatz 'nadogradio' projekt kuće za 5 tisuća eura koju je u Hrvatskoj kupio američki influencer

Filip Filković Philatz se poigrao s AI i generirao sadržaj na temu kuće koju je američki influencer Justus Reid kupio u zagorju za 5 tisuća eura, i o čijoj renovaciji redovno izvještava (Index). Tako je “Justus” napravio kino u šumi koje samo pušta filmove s Nicolasom Cageom, a do kuće je zajedno s nesebičnim susjedima izgradio – autocestu. Iza kuće je sastavio i lunarni modul jer – zašto ne?

Zagorje do New Yorka!

Američki influencer s hrvatskom adresom: kupio kuću u šumi za 5 tisuća eura

Životni put automehaničara iz SAD-a promijenio se nakon što je prije nekoliko godina kupio Yugo 45 i snimao videe o tome, nakon čega su mu se počeli javljati ljudi s naših prostora i pozvali ga da dođe. Odazvao se i ostao. Danas kaže da Balkan doživljava kao svoj dom. Najviše voli jednostavnost života, prirodu, ćevape i – ono najvažnije – ljude. Na nagovor prijatelja, za svega 5000 eura kupio je napuštenu kuću duboko u šumi negdje u Zagorju – bez struje, bez vode, pa čak i bez normalnog puta. Kako i on sam kaže, projekt je neočekivano postao ‘najveća stvar koju je ikada napravio’. Iako je u početku sve radio sam, s vremenom su mu u pomoć priskočili susjedi iz obližnjih sela. Iako ne želi otkriti točnu lokaciju kuće zato što mu je i prvotna želja bila imati privatnost daleko od ljudi, svaki se njegov korak oko uređenja kuće prati na TikTokuZagorje, tportal

Ispričavamo se, sram nas je u ime primitivaca, Justuse

Video: Čovjeku u Zagrebu probušili gume na autu s beogradskim tablicama iako vozač nije ni iz Srbije

Amerikanac Justus Reid kaže kako je proputovao sve države u regiji i jedino mu se u Zagrebu dogodio vandalizam na autu. Ja si mogu priuštiti popravak, ali ovo je mogao biti automobil nečije majke, siromašnog studenta ili umirovljenika s malom mirovinom. Sramotiš Hrvatsku. Vozio sam kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku, doslovno sve balkanske zemlje u posljednjih šest mjeseci, i bio sam u nebrojenim gradovima. I jedini grad u kojem sam se susreo s bilo kakvim nasiljem je Zagreb. Lokalci mi pokušavaju reći da je ovo najsigurnija zemlja u Europi, ali očito samo za njih, ne za mene. Sviđa mi se ovdje, ali nešto nije kako treba. Index