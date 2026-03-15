Kad ti život da ruševinu, ti snimi serijal
Justus Reid: Od potrage za samoćom u šumi do neočekivanog pronalaska doma i zajednice u Hrvatskom zagorju
Američki influencer Justus Reid kupio je kuću u Hrvatskom zagorju za samo 5.000 eura nakon što mu je prijatelj iz Zagreba poslao lokaciju na Google kartama. Do kuće je došao slučajno, prvo je razmišljao o kupnji nekretnine u Srbiji zbog djevojke. Prvotni plan bio je samo očistiti zapušteni objekt i živjeti u njemu poput “preživljavanja” u šumi bez struje. Međutim, projekt se pretvorio u potpunu renovaciju zahvaljujući susjedima koji su mu besplatno pomogli popraviti krov te brojnim sponzorima koji su mu donirali materijale, kuhinju i klima uređaje (redovno ih reklamira u samim videima). Justus ističe nevjerojatnu povezanost sa zagorskom zajednicom, iako se suočavao s izazovima poput zaleđenih cijevi i nedostatka pravog puta do kuće. Trenutačno živi u kući dok traju radovi, a projekt planira završiti do ljeta. Tu možete pratiti progres izgradnje kuće. Samo na Instagramu ima više od 7 milijuna pratitelja