Zagorje do Amerike!
TikTok tjedna: Justus Reid
@justus_reidThe end of an era and the beginning of a new one.♬ original sound – Amerikanac
Amerikanac Justus Reid, koji je posljednjih mjeseci privukao veliku pažnju javnosti nakon što je u Hrvatskom zagorju kupio staru kuću za svega 5000 eura i sam krenuo u njezinu obnovu, objavio je da je projekt napokon završen. Reid je pritom podsjetio pratitelje da su tijekom “11 mjeseci i 104 nastavka” mogli pratiti kako zapuštena kuća, koju je “progutala šuma i zaboravilo vrijeme”, postupno postaje potpuno obnovljen dom. Za kraj projekta se napokon i obrijao i ošišao. Otkrio je da je kupio nekoliko objekata u blizini, ovaj put za 16 tisuća eura. Index