Gdje su bifteci jeftiniji od parkinga na Jadranu

Dok se južna Španjolska bori s masovnim turizmom, lokalno stanovništvo vapi za regulacijom i manjim brojem gostiju. Unatoč nižoj stopi PDV-a na hranu (10%), Andaluzija nudi znatno povoljnije cijene ugostiteljskih usluga i namirnica u usporedbi s Hrvatskom, što potvrđuju i regionalni turisti. Iako su najamnine visoke, svakodnevni život je jeftiniji. Zanimljivo je da u tamošnjim kafićima i restoranima uglavnom rade domaći radnici, a ne stranci, jer je ugostiteljstvo u gradovima poput Cadiza i Malage tradicionalno vezano uz obiteljski posao i nasljeđe, s prosječnom plaćom od oko 1300 eura. HRT