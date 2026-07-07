Alkoholni gimnastičari i akrobati

Splitska arhitektica Mariana Bucat oštro je kritizirala kratkoročni najam u višestambenim zgradama nakon incidenta s pijanim britanskim turistima u Dubrovačkoj ulici. Nakon što su povratili u taksi i po zajedničkom stubištu, turisti su počeli hodati po samom rubu krova zgrade. Bucat naglašava da takvo ponašanje ugrožava živote i stvara golem financijski pritisak na javne službe – od hitne pomoći i policije do čistoće i pravosuđa. Zaključuje kako javni trošak saniranja ovakvih situacija daleko nadmašuje zaradu neodgovornih iznajmljivača, zbog čega podržava veće poreze na takvu vrstu najma. Slobodna, Jutarnji