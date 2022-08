Četiri moguća scenarija

Indija će u iduća dva do tri mjeseca duž svoje granice s Kinom rasporediti novi raketni bataljun ruskih protuzračnih raketnih sustava S-400 Trijumf, čime će uvelike poboljšati svoje obrambene sposobnosti, piše Times of India. Indija već posjeduje jedan raketni bataljun sustava S-400, a sada im Rusija dostavlja komponente za drugi. Indiji će S-400 stići u trenutku kada kineski borbeni zrakoplovi često lete blizu Crte stvarne kontrole (CSK), linije demarkacije koja odvaja teritorije unutar Kašmira koje kontroliraju Indija i Kina čime, prema New Delhiju, krše dogovor oko zone zabrane letenja. Drugi bataljun sustava S-400 bit će pozicioniran tako da Indija može odgovoriti na potencijalne prijetnje iz Kine. Jutarnji