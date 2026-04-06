Tex Avery uživo
Kad te love, a ti nisi gledao sve te crtiće bezveze
@calebnatale tried to hit him with the Tom and Jerry Special #Cartoons #LooneyTunes #TomandJerry #animation #bugsbunny ♬ Tom And Jerry – V.A.
Radi se o njemačkom crtiću za djecu Unser Sandmännchen, odnosno Little Sandman, koji se emitira od 1959. godine i broji već 65 sezona. Namijenjen je najmlađoj djeci kao tv emisija pred spavanje. Sniman u tehnici stop animacije, snimljeno je više od 22 tisuće epizoda u trajanju od po deset minuta, što ga čini najdugovječnijim animiranim serijalom koji se još uvijek emitira. U počecima su istovremeno emitirane dvije različite verzije, jedna za Zapadnu Njemačku, druga za Istočnu.
Walt Disney je odrastao na jednoj farmi u Missouriju, karijeru je počeo crtajući reklame, a s vremenom se zaljubio u crtiće. S 40 dolara u džepu se zaputio prema Hollywoodu i tamo je točno prije 100 godina (16. 10. 1923.) utemeljio Walt Disney Company, medijski imperij koji je danas „težak“ nekoliko milijardi dolara. Već 1937. je Walt Disney počeo pisati filmsku povijest. U kina je tada stigao film „Snjeguljica i sedam patuljaka”, prvi cjelovečernji crtani film koji je bio prikazan u kino-dvoranama. Mickey Mouse i ostali crtići su naime bili kratkometražnog formata. Nitko tada nije mogao ni slutiti da će uslijediti 60 novih dugometražnih Disneyjevih filmova. No, nije mu išlo sve baš tako glatko. Bio je vizionar, ali i poslovni čovjek. Imao je dobar osjećaj da se okruži talentiranim ljudima. U 40-ima je postao dio propagandne mašinerije, a u poslijeratnim godinama se vratio na stare staze uspjeha nanizajući uspješnice. DDobitnik je 26 Oscara. Umro je 1966. odraka pluća, a njegov brend je nastavio živjeti. DW
Među 300 filmova na Svjetskom festivalu animiranog filma Animafest, koji se upravo održava u Zagrebu, odabir filmove koje ćemo pogledati predstavlja popriličan izazov (pogledajte raspored). Uz gomilu nagrađivanih filmova i premijera, evo nekoliko onih koje ćemo za ovu prigodu označiti kao ‘cool’: Grumeni, o pustolovinama jednog kivija autora Andreasa Hykadea, Oluja na jakni Paula Cabona koji parodira SF, špijunske filmove i romantiku, Život s Hermanom H. Rothom Chintis Lundgren, Estonke koja sada živi u Puli sa svojim partnerom u poslu i ljubavi, a crtić je o štakoru pankeru koji živi neurednim životom. Tu je i Arkadijska febra Tee Stražičić, film prati zadnji dan života parazita na planetu koji su zaposjeli, njihovu migraciju i invaziju na novi planet.