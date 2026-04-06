Walt Disney je odrastao na jednoj farmi u Missouriju, karijeru je počeo crtajući reklame, a s vremenom se zaljubio u crtiće. S 40 dolara u džepu se zaputio prema Hollywoodu i tamo je točno prije 100 godina (16. 10. 1923.) utemeljio Walt Disney Company, medijski imperij koji je danas „težak“ nekoliko milijardi dolara. Već 1937. je Walt Disney počeo pisati filmsku povijest. U kina je tada stigao film „Snjeguljica i sedam patuljaka”, prvi cjelovečernji crtani film koji je bio prikazan u kino-dvoranama. Mickey Mouse i ostali crtići su naime bili kratkometražnog formata. Nitko tada nije mogao ni slutiti da će uslijediti 60 novih dugometražnih Disneyjevih filmova. No, nije mu išlo sve baš tako glatko. Bio je vizionar, ali i poslovni čovjek. Imao je dobar osjećaj da se okruži talentiranim ljudima. U 40-ima je postao dio propagandne mašinerije, a u poslijeratnim godinama se vratio na stare staze uspjeha nanizajući uspješnice. DDobitnik je 26 Oscara. Umro je 1966. odraka pluća, a njegov brend je nastavio živjeti. DW