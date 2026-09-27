Agatha Christie s drugog kata

Zgradonačelnik prenosi objavu Marka Franića:

„Tko ostavlja vrećice sa smećem kraj ulaza?“

„Vera, danas pričamo o krovu.“

„Znam ja o čemu pričamo, ali kad smo već svi tu.“

To je najopasnija rečenica sastanka stanara. Kad smo već svi tu. Jer kad smo već svi tu, Vera bi htjela znati i tko baca opuške kroz prozor, zašto netko trese stolnjak s balkona i tko je 14. kolovoza u 23:12 pustio vodu.

„Kako znate da je netko pustio vodu?“

„Čula sam.“

Vera čuje vodu kroz tri armiranobetonske ploče. CIA bi ubila za Veru. Nakon dvadeset minuta napokon dolazimo do krova.