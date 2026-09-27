Agatha Christie s drugog kata
Kako izgleda sastanak suvlasnika: zamislite UN, ali umjesto o ratu i miru, raspravlja se o… cipelama ispred stana
Zgradonačelnik prenosi objavu Marka Franića:
- „Tko ostavlja vrećice sa smećem kraj ulaza?“
- „Vera, danas pričamo o krovu.“
- „Znam ja o čemu pričamo, ali kad smo već svi tu.“
To je najopasnija rečenica sastanka stanara. Kad smo već svi tu. Jer kad smo već svi tu, Vera bi htjela znati i tko baca opuške kroz prozor, zašto netko trese stolnjak s balkona i tko je 14. kolovoza u 23:12 pustio vodu.
- „Kako znate da je netko pustio vodu?“
- „Čula sam.“
Vera čuje vodu kroz tri armiranobetonske ploče. CIA bi ubila za Veru. Nakon dvadeset minuta napokon dolazimo do krova.
- Krov prokišnjava.
- Ponuda: 14.600 eura.
- „To je pljačka“, kaže Željko.
- „Imate jeftiniju ponudu?
- „Nemam.“
- „Znate koliko to inače košta?“
- „Ne znam.“
- „Pa zašto je onda pljačka?“
- „Pa vidiš da je.“…