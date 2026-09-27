Kako izgleda sastanak suvlasnika: zamislite UN, ali umjesto o ratu i miru, raspravlja se o... cipelama ispred stana - Monitor.hr
Danas (23:00)

Agatha Christie s drugog kata

Kako izgleda sastanak suvlasnika: zamislite UN, ali umjesto o ratu i miru, raspravlja se o… cipelama ispred stana

Zgradonačelnik prenosi objavu Marka Franića:

  • „Tko ostavlja vrećice sa smećem kraj ulaza?“
  • „Vera, danas pričamo o krovu.“
  • „Znam ja o čemu pričamo, ali kad smo već svi tu.

To je najopasnija rečenica sastanka stanara. Kad smo već svi tu. Jer kad smo već svi tu, Vera bi htjela znati i tko baca opuške kroz prozor, zašto netko trese stolnjak s balkona i tko je 14. kolovoza u 23:12 pustio vodu.

  • „Kako znate da je netko pustio vodu?“
  • „Čula sam.“

Vera čuje vodu kroz tri armiranobetonske ploče. CIA bi ubila za Veru. Nakon dvadeset minuta napokon dolazimo do krova.

  • Krov prokišnjava.
  • Ponuda: 14.600 eura.
  • „To je pljačka“, kaže Željko.
  • „Imate jeftiniju ponudu?
  • „Nemam.“
  • Znate koliko to inače košta?“
  • „Ne znam.“
  • „Pa zašto je onda pljačka?“
  • „Pa vidiš da je.“…

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