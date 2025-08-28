Fleksibilniji izbor predstavnika suvlasnika donosi više odgovornosti i manje izgovora - Monitor.hr
Danas (17:00)

Ako se vi nećkate, država će naći kandidata s pečatom

Fleksibilniji izbor predstavnika suvlasnika donosi više odgovornosti i manje izgovora

Novi Zakon o upravljanju i održavanju zgrada obvezuje svaku zgradu da ima predstavnika suvlasnika, kojeg sada mogu biti i članovi obitelji ili profesionalci, dok u krajnjem slučaju upravitelj imenuje prinudnog predstavnika s visokom stručnom spremom. Predstavnici imaju jasno propisana prava, obveze i sankcije, a naknade se isplaćuju različitim modelima. Uvedena je mogućnost izbora zamjenika i vijeća suvlasnika te elektroničko prikupljanje potpisa radi lakšeg donošenja odluka. Zakon time povećava fleksibilnost, ali i odgovornost u upravljanju zajedničkim prostorima. Zgradonačelnik


Slične vijesti

26.07. (07:00)

Kad 1/3 kvadrata vrijedi više od punog susjedovog mišljenja

Kako (pre)glasati susjeda: nova pravila za zgrade

Novi Zakon o upravljanju i održavanju zgrada donosi lakše donošenje odluka: za nužne popravke sada je dovoljna suglasnost 1/3 suvlasnika. Hitne intervencije i dalje može odobriti predstavnik, ali do 600 € + PDV. Suglasnosti se mogu dati e-mailom uz sken osobne. Elektroničko glasanje nije predviđeno. Kod više vlasnika stana dovoljan je jedan potpis. Nepridržavanje odluka može dovesti do kazni do 10.000 eura. Većine se računaju po kvadratima, ne po glavama. Zgradonačelnik