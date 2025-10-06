Kad fasada dobije OIB – i zgrada ide na burzu

Novi Zakon o upravljanju i održavanju zgrada obvezuje svaku zgradu da ima predstavnika suvlasnika, kojeg sada mogu biti i članovi obitelji ili profesionalci, dok u krajnjem slučaju upravitelj imenuje prinudnog predstavnika s visokom stručnom spremom. Predstavnici imaju jasno propisana prava, obveze i sankcije, a naknade se isplaćuju različitim modelima. Uvedena je mogućnost izbora zamjenika i vijeća suvlasnika te elektroničko prikupljanje potpisa radi lakšeg donošenja odluka. Zakon time povećava fleksibilnost, ali i odgovornost u upravljanju zajedničkim prostorima. Zgradonačelnik