Kad fasada dobije OIB – i zgrada ide na burzu
Zgrade kao tvrtke: postaju pravne osobe, dobivaju OIB
Novim zakonom o upravljanju i održavanju zgrada mijenja se način razmišljanja prema zgradama. Suvlasnici postaju dioničari, a predstavnici direktori bez plaće. Uvode se jasnija pravila, brže odluke i veća odgovornost. Stručnjaci ističu da će se vrijednost stanova i kvaliteta života povećati samo ako suvlasnici surađuju, educiraju se i aktivno sudjeluju u upravljanju zajedničkim resursima. Zgradonačelnik