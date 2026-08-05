Kako je Anthony Bourdain opisao najgori zalogaj svog života - Monitor.hr
Danas (13:00)

Sirove slasti

Kako je Anthony Bourdain opisao najgori zalogaj svog života

“Najgora, najodvratnija stvar koju sam ikada stavio u usta.” Čovjek koji je jeo anus vepra, tuljanove oči i kucajuće srce kobre, titulu je dodijelio – islandskom nacionalnom jelu.

  • Hákarl: grenlandski morski pas čije je svježe meso otrovno za ljude. Da bi postalo jestivo, zakopava se u pijesak na šest do dvanaest tjedana, a zatim suši još četiri do pet mjeseci. Rezultat miriše na amonijak, poslužuje se na zimskom festivalu Þorrablót uz ovčju glavu i ovnove testise, a zalijeva rakijom Brennivín, koja, prema Bourdainu, ne pomaže.

Zašto to itko jede? Isto pitanje Islanđani bi mogli postaviti nama za sarmu od kiselog kupusa. O tankoj liniji između otmjenog i odvratnog piše Kaja Sajovic u osmom broju Kako magazina, teme Hrana (Instagram).


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