Sirove slasti

“Najgora, najodvratnija stvar koju sam ikada stavio u usta.” Čovjek koji je jeo anus vepra, tuljanove oči i kucajuće srce kobre, titulu je dodijelio – islandskom nacionalnom jelu.

Hákarl: grenlandski morski pas čije je svježe meso otrovno za ljude. Da bi postalo jestivo, zakopava se u pijesak na šest do dvanaest tjedana, a zatim suši još četiri do pet mjeseci. Rezultat miriše na amonijak, poslužuje se na zimskom festivalu Þorrablót uz ovčju glavu i ovnove testise, a zalijeva rakijom Brennivín, koja, prema Bourdainu, ne pomaže.

Zašto to itko jede? Isto pitanje Islanđani bi mogli postaviti nama za sarmu od kiselog kupusa. O tankoj liniji između otmjenog i odvratnog piše Kaja Sajovic u osmom broju Kako magazina, teme Hrana (Instagram).