Obavezno uz mrzlu pivu

Ovaj viralni recept iz kuharice Appetites pokojnog chefa Anthonyja Bourdaina nastao je po uzoru na čuveni sendvič iz São Paula. Priprema se od svega pet sastojaka: tanko narezane mortadele, provolone sira, peciva, majoneze i senfa. Ključ uspjeha leži u prženju nabranih hrpica mortadele u tavi dok rubovi ne postanu savršeno hrskavi, nakon čega se dodaje sir koji se rasteže. Prepečeno pecivo premazano senfom i majonezom pruža idealnu ravnotežu bogatim i masnim okusima mesa i sira. Priprema traje pet minuta, a Bourdain ga je najradije spajao s ledeno hladnim pivom. Može ga se probati i u pojedinim restoranima u različitim varijacijama, pa i u našoj okolici. All Recipes, Food and Wine