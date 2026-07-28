Obavezno uz mrzlu pivu
Recept za omiljeni sendvič Anthonyja Bourdaina od svega pet sastojaka
Ovaj viralni recept iz kuharice Appetites pokojnog chefa Anthonyja Bourdaina nastao je po uzoru na čuveni sendvič iz São Paula. Priprema se od svega pet sastojaka: tanko narezane mortadele, provolone sira, peciva, majoneze i senfa. Ključ uspjeha leži u prženju nabranih hrpica mortadele u tavi dok rubovi ne postanu savršeno hrskavi, nakon čega se dodaje sir koji se rasteže. Prepečeno pecivo premazano senfom i majonezom pruža idealnu ravnotežu bogatim i masnim okusima mesa i sira. Priprema traje pet minuta, a Bourdain ga je najradije spajao s ledeno hladnim pivom. Može ga se probati i u pojedinim restoranima u različitim varijacijama, pa i u našoj okolici. All Recipes, Food and Wine