I onda Nashville

Iako bi mnogi “Atenom Juga” nazvali Atenu u Georgiji, ta titula od 1850-ih pripada Nashvilleu zbog impresivnog obrazovnog sustava. Krajem 19. stoljeća grad je imao preko 20 fakulteta i punu repliku Partenona, izgrađenu za izložbu 1897. godine. Nakon propadanja, hram je 1920-ih obnovljen u betonu kako bi bio što vjerniji originalu. Za razliku od grčkih ruševina, ovaj Partenon je čitav i skriva pozlaćeni kip Atene. Iako povjesničari uočavaju razlike u materijalu i bojama, on savršeno dočarava monumentalnost antičkog hrama – unatoč modernom parkiralištu tik uz njega. Open Culture