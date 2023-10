Od početka siječnja do kraja kolovoza hrvatski su građani na kladionicama ostvarili dobitke od gotovo dvije milijarde kuna i na to je država ubrala gotovo 200 milijuna kuna poreza, piše Novi list. Najveći dio otpada na listiće na kojima su građani ostvarili do deset tisuća kuna dobitka i tako su ukupno na kladionicama ‘zaradili’ milijardu i 843 milijuna kuna.