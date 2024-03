Ako vam je stalo do posla i ne narušava vam zdravlje

Ono što je poželjno jest da govorite optimističnim tonom i pozitivno (kad god je to moguće). Nemojte biti nadureni. A i pasivni agresivci odmah dobivaju ne žuti, nego crveni karton. Šefovi, naime, mrze čuti one kolege koji stalno imaju negativan pristup stvarima i poslu, zanovijetaju, stalno ponavljaju kako se nešto ne može, da je „to prilično komplicirano“, ideja glupa i neizvediva, a budućnost projekta zasigurno vodi u propast… Šef je osoba koja je pod permanentnim pritiskom. I to sa svih strana. Stoga, ne treba mu još jedna cvilidreta, netko tko će ga stalno bombardirati s negativnostima i stvarati pritisak s nižih razina. Naravno, treba ukazati na problem. Međutim, imperativ je da se dođe i s rješenjem problema, a ne to uvijek očekivati od nadređenog. Budite mudri i lukavi, te šefovima pokažite dobru volju i tračak optimizma. Nacional