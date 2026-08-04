Kao da svi imaju istog ghost writera
Kako po izboru riječi, interpunkciji i rečenicama prepoznati AI tekst
Prepoznavanje AI tekstova ne temelji se na pojedinačnim riječima ili nepouzdanim mrežnim detektorima, već na uočavanju specifičnih uzoraka u pisanju. Umjetna inteligencija teži “napuhanom” rječniku pa učestalo poseže za višesložnim i latinskim riječima, stručnim žargonima te pretvaranju glagola u imenice. Interpunkcija joj je neobično oskudna; izbjegava zagrade, zareze i točke sa zarezom, dok duge crtice novije verzije koriste sve rjeđe (one izgledaju ovako “—”). Rečenice su joj iznadprosječno duge i jednolične, bez kratkih i upečatljivih tvrdnji, a dinamičnost pokušava odglumiti stalnim ponavljanjem retoričkih figura poput konstrukcija “ne samo…, nego i…” ili grupiranjem misli u pravilo trojke. Jutarnji prenosi The Economist.