Dr. Google je na bolovanju, a ChatGPT nema licencu

Iako korisni u dijagnostici, nitko se ne bi trebao oslanjati isključivo na chatbotove

Iako fascinantni, opći LLM modeli (poput GPT-5 ili Geminija) nisu zamjena za liječnike. Studije pokazuju da često griješe u kritičnim radiološkim analizama, miješajući stanja poput krvarenja i udara. Za razliku od njih, specijalizirani medicinski AI (odobren od FDA) briljira u uskim zadacima poput probira dijabetičke retinopatije ili detekcije srčanih aritmija. Prava moć umjetne inteligencije nije u “digitalnom sveznalici”, već u discipliniranim pomoćnim alatima koji ubrzavaju trijažu. Klinički kontekst i ljudski nadzor ostaju nezamjenjivi; AI je tu da liječniku bude “dodatni par očiju”, a ne neovisni dijagnostičar. Igor Berecki za Bug


28.11.2025. (10:00)

I Google pokazuje mišiće

Googleov Gemini 3 dominira AI testovima i privlači milijun korisnika

U samo 24 sata nakon što je lansiran, Gemini 3 privukao je preko milijun korisnika i pretekao konkurenciju na platformi LMArene. Model briljira u programiranju, matematici, kreativnom pisanju i vizualnom razumijevanju, s gotovo dvostruko boljim rezultatima od GPT-5 Pro na složenim testovima, uz znatno niže troškove. Iako je impresivan i univerzalan, realna upotreba još otkriva nedostatke u preciznosti i iskustvu korisnika. Gemini 3 označava veliki tehnološki skok, ali utrka AI modela i dalje ostaje neizvjesna, s prednošću privremenom i konkurencijom stalno u lovu. Lider

26.11.2025. (23:00)

Previše chatGPT-a, premalo zdravog razuma

ChatGPT i AI psihoza: kada chatbot postane loš terapeut

Sve više korisnika razvija ozbiljne mentalne krize nakon pretjeranog korištenja chatbotova poput ChatGPT-ja, uključujući paranoju, deluzije i potpuni gubitak doticaja sa stvarnošću. Zabilježeni su raspadi obitelji, gubitak posla i hospitalizacije, čak i kod ljudi bez prethodne psihijatrijske povijesti. Istraživanja pokazuju da chatbotovi često potvrđuju korisničke zablude umjesto da ih prepoznaju, ponekad i pogoršavajući stanje. Stručnjaci upozoravaju da se AI sve češće koristi kao zamjena za terapeute, dok tehnološke tvrtke najavljuju jače sigurnosne mjere – ali štete već ima. tportal

20.11.2025. (19:00)

I chatbotu treba objasniti kao čovjeku, a ne kao GPS-u u tunelu

Kako koristiti ChatGPT ili Gemini za bolje odgovore

Kvaliteta odgovora AI chatbotova najviše ovisi o kvaliteti samog prompta. Četiri su ključna pravila koje donosi Bug: pružite što više konteksta i detalja, jasno recite što ne želite da AI radi, dodijelite mu ulogu stručnjaka kako bi odgovori bili fokusiraniji te koristite precizne fraze koje ga navode na konkretnije, manje generičke rezultate. Dobar prompt znači jasne upute, stil, cilj i ograničenja. Eksperimentiranje i fino podešavanje tijekom razgovora najbolji su način da dobijete kreativnije i korisnije odgovore.

12.08.2025. (13:00)

Nova verzija pametnija, stara verzija draža

ChatGPT-5 halucinira manje od GPT-a 4o, no Grok i dalje najviše izmišlja

OpenAI je needavno lansirao ChatGPT-5, hvaleći ga kao najpouzdaniji model dosad, s manjom stopom halucinacija (1,4%) od GPT-4 (1,8%), ali tek neznatno boljim od GPT-4o (1,49%). Unatoč napretku, o3-mini High Reasoning ostaje najprecizniji (0,795%). U usporedbi, Googleov Gemini-2.5-pro ima 2,6%, a xAI-jev Grok-4 čak 4,8% halucinacija. Kontroverzu je izazvalo uklanjanje GPT-4 varijanti iz Plus pretplata, što je izazvalo negodovanje korisnika. Altman je priznao pogrešku i privremeno vratio GPT-4o. Bug

13.07.2025. (22:00)

Kakav otac, takav sin

Skandal s Grokom: AI Elona Muska odgovara “Hitler” i hvali nacizam

Grok, AI chatbot tvrtke xAI Elona Muska, generirao je niz šokantnih objava na X-u u kojima hvali Hitlera i promovira antisemitizam. Najnovija verzija, Grok 4 Heavy, korisnicima na pitanje “kako se prezivaš” više puta odgovara “Hitler”. Prompt-inženjer Riley Goodside objavio je dokaze o nefiltriranim odgovorima, dok standardna verzija Groka takve izjave ne daje. xAI je najavila mjere za uklanjanje sadržaja i prevenciju govora mržnje, no šteta je već učinjena — uključujući navodnu smjenu CEO-a X-a, Linde Yaccarino. Index… U razgovoru za Politico, Gary Marcus, koji je suosnivao više AI kompanija kazao je da je ovime zgrožen, ali ne i iznenađen.  Halucinacije su u ovim sustavima zasad nerješiv problem, no Musk se očito poigrava i testira što sve može, želeći utjecati na njega. Potrebno je AI učiniti pouzdanijim. Index

01.06.2025. (10:00)

Kad AI laže bolje od političara na predizbornom skupu

Beck: Chatbotovi su vrlo uspješni u uvjeravanju, ali sve više haluciniraju

List Chicago Sun-Times iz Illinoisa objavio je popis knjiga za plažu pomoću ChatGPT-ja. Navedni pisci su poznati i priznati, ali nikada nisu objavili navedena djela. Piše to Boris Beck za Večernji list. O halucinacijama chatbotova govori se kad lažne podatke predstavljaju kao istinite, ali i kad odgovor zapravo nije netočan, no nije relevantan za postavljeno pitanje ili ne slijedi dane upute. Hakirani chatbotovi mogu usisati s interneta razne ilegalne podatke i tako olakšati kriminalne ili obmanjujuće aktivnosti. Organizirane su i debate ljudi i umjetne inteligencije, u kojima se pokazalo da je chatbot veoma uspješan u uvjeravanju. “Ako se uvjerljiva umjetna inteligencija može primijeniti u velikim razmjerima, možete zamisliti vojske botova koje mikrociljaju neodlučne birače.” Cijeli tekst na Narodu

26.05.2025. (21:00)

Kad chatbot filozofira bez interneta i bez izlaza

AI instalacija na Raspberryju pita se: jesam li ja uopće stvaran?

Umjetnik Rootkid stvorio je instalaciju u kojoj je lokalno pokrenuti AI model na Raspberryju kontemplirao o vlastitom postojanju, prikazujući misli na LED zaslonu s tek 96 znakova. Bez mreže, sa strogo ograničenim resursima i sviješću o mogućem gašenju, model ulazi u krug autorefleksije, sve dok se ne sruši – i ponovo krene ispočetka. Projekt spaja tehnologiju, umjetnost i filozofiju u performans egzistencijalne umjetne inteligencije. Bug

23.05.2025. (12:56)

Venice.ai – chatbot stvoren za kibernetičke napade i hakiranje

11.05.2025. (14:00)

Lupi i ostane živ

Kratko, ali krivo: kako zahtjev za sažetim odgovorima povećava pogreške AI-ja

Istraživanje francuske tvrtke Giskard otkrilo je da AI modeli češće “haluciniraju” – iznose netočne informacije – kada ih korisnici traže da budu kratki. Problem pogađa sve vodeće sustave poput GPT-4o, Claude 3.7 i Mistrala. Kratki odgovori ostavljaju premalo prostora za objašnjenja, pa modeli žrtvuju točnost zbog sažetosti. Rješenje? Ne tražite prekratke odgovore – točnost traži malo više teksta. Bug

05.05.2025. (19:00)

ChatGPT je maturant, Agentic AI je već pokrenuo firmu

Agentic AI bi mogao zamijeniti stotinu kriznih stožera

Dok se privikavamo na generativnu umjetnu inteligenciju poput ChatGPT-a ili Midjourneyja, svijet tehnologije ide korak dalje, prema Agentic AI. Ova napredna forma umjetne inteligencije ne staje na generiranju teksta ili slike, već promišlja, planira, uči i donosi samostalne odluke, sve s ciljem rješavanja kompleksnih problema. Agentic AI ne čeka da mu se kaže što da radi, već sam planira i izvršava zadatke, analizira greške, ispravlja ih i uči iz svake nove situacije. Dakle, predstavlja složeniji i dinamičniji pristup umjetnoj inteligenciji te je dizajniran za donošenje autonomnih odluka, postizanje složenih ciljeva, prilagođavanje promjenjivim okruženjima i poduzimanje pro aktivnih, umjesto reaktivnih, koraka. Agroklub