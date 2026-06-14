Kad se klon klonira
Kvaliteta chatbotova opada kada obrađuje podatke koju je prije generirao AI
Znanstveno istraživanje objavljeno u časopisu Nature upozorava na fenomen kolapsa modela. Kada se umjetna inteligencija (AI) trenira na tekstovima i slikama koje su generirali stariji modeli, a ne ljudi, njezina kvaliteta progresivno opada. AI funkcionira na temelju statističke vjerojatnosti, zbog čega neselektivnim učenjem iz vlastitih nusproizvoda eliminira rijetke, inovativne i specifične informacije (“repove distribucije”). Rezultat je generiranje predvidljivog, repetitivnog i površnog sadržaja. Budući da je internet preplavljen AI tekstovima, tehnološke tvrtke hitno moraju filtrirati podatke i kupovati autentičan ljudski sadržaj kako bi spriječile nepovratno zagađenje digitalnog prostora. Index