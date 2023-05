Ovi ljudi imaju nekaj protiv mene

Većina nas blagdane želi provesti s obitelji i prijateljima, međutim ponekad nam to bude previše i umjesto idiličnog druženja završimo iscrpljeni, umorni i razočarani. Ako vam je ova godina bila naporna, ako se npr. ne osjećate ugodno u društvu mnogo ljudi, već preferirate manja i intimnija druženja, ako općenito ne volite velika obiteljska okupljanja, ne bojte se reći NE i pristojno se zahvaliti na pozivu, ali odbiti ako niste sto posto za to. I nemojte osjećati krivnju ako ste odlučili negdje ne otići. Uvijek će biti netko kome je žao što se niste pridružili i odazvali pozivu, ali ponekad je sve što trebamo samoća ili vrlo intiman i blizak krug ljudi i to je sasvim u redu. Journal…