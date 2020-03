New York Times donosi reportažu iz bolnice u Brooklynu u New Yorku koja se kao nezavisna zdravstvena ustanova suočava s velikim izazovima u borbi protiv koronavirusa. Nedostaje im uređaja za testiranje i zaštitne opreme, liječnici obolijevaju ili moraju u karantenu, a svakim danom biva sve teže. U SAD-u je 80 tisuća zaraženih. Mladen Šimić, 33-godišnji poduzetnik, trenutno se vraća u Zagreb nakon dva mjeseca provedenih u New Yorku. U intervjuu za Jutarnji navodi kako se većina ne pridržava karantene, a policija ne upozorava…