U dvostrukom problemu

Edward Snowden nikada nije otkrio kako je stigao iz Hong Konga do Moskve s poništenom putovnicom i praktički cijelim američkim obavještajnim aparatom za petama. “Da sam zaista ruski agent kao što mnogi misle, moskovske vlasti me ne bi držale na aerodromu 40 dana, već bi mi osigurale luksuznu vilu, a možda i priredile paradu u moju čast”, tako je prije četiri godine govorio Snowden, nekoć visokorangirani analitičar najtajnovitije američke obavještajne službe – NSA (National Security Agency, Agencija za nacionalnu sigurnost). Danas je on državljanin Ruske Federacije. Vjeruje se da je naredba za to stigla od samog Vladimira Putina. Sve do listopada 2020., kada je dobio stalni boravak u Rusiji, Snowden je bio optuživan da je izdajnik, ali i slavljen kao heroj slobodnog govora i borac protiv “zlih obavještajnih službi koje prate svaki naš korak”. Aljazeera