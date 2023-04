Niste sigurni

Najzvučnije ime ovogodišnjih Dana komunikacija, koji se održavaju od 20. do 23. travnja u Rovinju. On će se uključiti u program virtualno iz Moskve, a pričat će o vraćanju povjerenja, odnosno sljedećoj generaciji problema povezanih s privatnosti i sigurnosti. U višegodišnjem radu unutar organizacije Freedom of the Press godinama je već usmjeren na zaštitu novinarstva i bavi se javnim interesima te educira o svakodnevnim izazovima koje donosi preplitanje privatnosti i tehnologije. Netokracija