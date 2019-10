Niste dovoljno paranoidni

Dvojica najpoznatijih zviždača na svijetu – Daniel Ellsberg koji je u 1970.-ima objavio Pentagon Papers o lažima američkih predsjednika o Vijetnamskom ratu te Edward Snowden koji je objavio tisuće dokumenata o američkom špijuniranju svojih građana – razgovarali su međusobno o curenju informacija, slobodi medija i strahu od rata sa Sjevernom Korejom. Obojica smatraju da su žrtvovanje privatnog života ili čak zatvor vrijedni zviždanja, Snowden to lijepo sumira: “Sve u tvojoj glavi i zajednici i sve čime smo bili indoktrinirani viče ‘Nemoj to učiniti!’ Ali postoji glas koji se gradi kroz vrijeme koji mora uvjeriti osobu ne samo da ima pravo učiniti to, nego i odgovornost napraviti korak koji će im život spaliti do temelja. Ali, teoretski, izvor nade koji je motivacijska snaga iza toga je da će taj korak ispraviti neku nepravdu”. Guardian