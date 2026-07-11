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Bitka iz orbite
Kako su satelitske mreže u niskoj orbiti promijenile moderno ratovanje u Ukrajini
Ruska invazija na Ukrajinu premjestila je sukob u svemir, gdje su satelitske komunikacije u niskoj orbiti (LEO) postale ključne za vojne operacije. Nakon što je Rusija uništila zemaljsku infrastrukturu, Ukrajina je uz pomoć 200.000 Starlink terminala održala komunikaciju, koordinaciju dronova i rad hitnih službi. No, ovisnost o privatnoj tvrtki SpaceX otvorila je pitanje digitalnog suvereniteta, zbog čega Ukrajina i EU u 2026. godini diversificiraju mrežu kroz sustave OneWeb i GOVSATCOM. Rat je nametnuo potrebu za razvojem vlastitih svemirskih kapaciteta i otvorio pravne nejasnoće o privatnim satelitima kao vojnim ciljevima. Mreža