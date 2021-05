View this post on Instagram

Nažalost, upoznala sam tog Škoru. U poznoj mladosti silno je htio postati panonski mornar, ali zaboravio je da postoji Balašević, pa se plan izjalovio. Bez obzira što je bio uzorni omladinac u 'ono doba', kažu upućeni. Onda je došao rat. Dok su žene u Hrvatskoj i Bosni u vihoru rata doživjele najveća poniženja koje žensko tijelo može doživjeti, silovanja, njegov ratni put se sastojao u avionskoj karti u jednom smjeru. Iz domovine u Ameriku. Vratio se u ravnicu koju su mu neki drugi obranili i odlučio postati direktor diskografske kuće Orfej. Koja je, zamislite, nakon njega propala. Onda se onako simpatičan i šaljiv uvalio u Croatia Records, čije je zemljište sada u posjedu pogrebnog poduzeća i rasprodano. Čujem, sad ima i puste vinograde i udjele u raznim firmama. Kako je došao do parkirališta kraj jedne bolnice, koje je masno naplaćivao, nitko ne zna. Samo znamo da ga je prodao. Jer sad se ozbiljnije bacio na politiku. Prvo je htio postati predsjednik i neslavno tropao, a nije prošlo ni pola godine – već bi bio premijer. I sada kandidat Škoro ima jedan poseban predmet interesa. Ne ekonomski rast i bolji život za sve. O ne, njegov interes je žensko tijelo. Maternica mu je posebno zanimljiva. Pa su mu žene počele pokazivati srednji prst, druge su mu prstima pokazale rogove. Onda je Škoro političar zaprijetio da, kad dođe na vlast, će oni koji mašu tim prstima dobiti po istima. Poslije se pravdao da je mislio na političare. Ali ženama se nije ispričao. Škoro kandidat očito ne razumije koncept slobode, ljudskih i ženskih prava, demokratskog društva. Vjerojatno mu nitko nije objasnio da je ‘Sluškinjina priča’ samo SF roman i serija. Hvala Bogu. Pravda i isprika za svaku silovanu ženu, djevojčicu i naše bake! #NikadPremijer #NeDirajteMiMaternicu #IWasntBornWithEnoughMiddleFingers #NePlasiteNas #MiNismoInkubatori #Severina