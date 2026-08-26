U petak, 5.2. u 19 sati u klubu Booksa Alan Wittner održat će putopisno predavanje o Nepalu.

Ova je zemlja Alanu Wittneru trebala biti turističko odredište, no zbog potresa jačine 7.8 stupnjeva po Richteru i pokretanja inicijative pomoći ispalo je sasvim drugačije iskustvo. Puno bogatije, inspirativnije i plemenitije. Doživio je i preživio i sljedeći potres od 7.3 stupnja po Richteru.

‘Unatoč svemu što su prošli i što prolaze, Nepalci su ljudi koji se smiju cijelim licem i cijelom svojom osobnošću i čine to neprestano’, kaže Wittner. Ovo je uzbudljiva priča o prekrasnim toplim ljudima s kojima je Alan živio u izuzetno teškim uvjetima i koji su na njega, kako tvrdi, ostavili neizbrisiv trag.