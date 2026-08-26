Katastrofa u Nepalu i Tibetu: Potres i bujica odnijeli 18 života, traga se za stotinama nestalih - Monitor.hr
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Katastrofa u Nepalu i Tibetu: Potres i bujica odnijeli 18 života, traga se za stotinama nestalih

Nakon potresa u regiji Rasuwa, lavina je uzrokovala silovite bujične poplave rijeke Bhote Koshi duž granice Nepala i Tibeta. Do sada je potvrđena smrt 18 osoba, dok se službeno traga za 384 nestalih – od čega 291 stranog državljanina (među kojima su brojni Indijci, Britanci i Amerikanci) te 93 nepalska državljanina, uključujući desetke pripadnika vojske i policije. Poplave i odroni nanijeli su veliku štetu infrastrukturi, cestama i hidroelektranama. Kineska i nepalska vlada aktivirale su sve raspoložive snage te provode koordinirane operacije spašavanja s obje strane granice. Jutarnji, BBC, Index


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Radnici iz Nepala: skromni, radišni, ali spori, razmišljaju kolektivistički, a kod mnogih i dalje prisutan kastinski sustav

Prema slobodnoj procjeni, u Hrvatskoj je trenutno oko 20 tisuća tih sitnih, radišnih hinduista i budista (službeno ih je 13.325) koji uglavnom obavljaju poslove niže vrijednosti poput građevinskih radova, čišćenja, kuhanja, dostave, brige o starijima. Najveći je izazov suradnje s Nepalcima prije svega jezik, previše ih površno ili nikako ne govori engleski, a drugi je problem što razmišljaju i funkcioniraju kolektivistički. Stariji su ljudi prilično zaglavili u kastinskom sustavu i sukladno tome se postavljaju drugima i ovdje. Mlađe su generacije ipak prilično liberalne. Za ono što obavi jedna naša radnica njih treba tri. To ne znači da su lijene, jer doista nisu, jednostavno su po prirodi sporije u radu. Poslušne su, pokušavaju svladati sve što im zadamo da rade, samo sve to ide polako i sporo. Lider

27.07.2023. (16:32)

Predstavnik Nepalaca u Hrvatskoj otkrio: Nepalci ovdje zarađuju 700-1000 eura mjesečno

11.10.2022. (14:00)

Unosan biznis i(li) iskorištavanje ljudi

Uvozi li Hrvatska strane radnike ili moderno roblje: “‘Disciplinirani su i rade što god treba 12 sati na dan, 6 dana tjedno za 400 eura”

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Danas je pedeset milijuna ljudi diljem svijeta zarobljeno u modernom ropstvu – što je tri i pol puta više nego u svih tristotinjak godina transatlantske trgovine robljem. Većina slučajeva prisilnog rada – 86 posto – pronađena je u privatnom sektoru u industrijama uključujući proizvodnju, građevinarstvo, poljoprivredu i kućanske poslove. U ovu istu košaru, u kojoj tzv. jeftinu radnu snagu nabavlja Katar,  nedavno je posegnula Hrvatska. Agencija HR Bridge tvrdi da “nije nikakav problem omogućiti koliko god treba radnika”. Napominju i da ne uzimaju proviziju od poslodavaca (čija je jedina obveza osiguravanje radnih dozvola), već zarađuju od viza u Aziji (što god to značilo). Što se tiče plaće, ističu da će “netko pristati na 500 eura, a netko će čekati 700”. Usto, agencija ističe da “ovi ekstra povoljni zaposlenici obično traže rad od 10-11 sati dnevno, šest dana u tjednu”. Kad smo pitali za bauštelce, ponudili su nam iskusne radnike koji su “iskustvo skupljali po arapskom svijetu, konkretno u Saudijskoj Arabiji i UAE-u” gdje se “dobro stječe iskustvo na gradilištu”. Jedini minus je što poslodavac mora osigurati smještaj, a hrana je za radnike, kažu, “lijepi bonus”. Slobodna

25.04.2017. (15:33)

Promjena rodnih uloga: Dvije godine nakon katastrofalnog potresa u Nepalu žene grade svoje kuće, na tisuće muškaraca je na privremenom radu u Zaljevskim državama…

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Pet prekrasnih zemalja u kojima se može lijepo živjeti s hrvatskom plaćom

Punkufer je sastavio listu pet zemalja u kojoj bi građani s prosječnom hrvatskom plaćom mogli živjeti više nego solidno. Na popisu su svoje mjesto našli Armenija, Grenada, u kojoj usluge taksista za cijelu noć koštaju tek stotinjak kuna, Fidži, Laos, gdje kvalitetna masaža košta tek nekoliko dolara na sat, i Nepal, koji se ističe „čudesnom prirodom u oblacima“.

21.02.2017. (21:46)

Dovoljan je jedan, za početak

Nepal: Čovjek koji je obnovio selo

BBC ima ohrabrujuću priču o oporavku Nepalaca nakon razornog potresa iz 2015. u kojem su kompletno uništena mnoga sela po Himalaji. Pišu o Tibetancu Maili Lami čija je kuća, u planinskom selu sjeverno od Katmandua, sravnjena sa zemljom, Lama je iz ruševine izvukao limene ploče, okvir vrata i nešto žice, posudio čekić i čavle i napravio jednostavno sklonište za svoju obitelj. Potaknuo je i ostale da slijede njegov primjer te im pomogao pa je do lipnja te iste godine na komadićima zemlje koji su dotad bili vrtovi niknulo još 40 ovakvih privremenih skloništa. U godinu dana nakon potresa vlada Nepala nije obnovila niti jednu jedinu kuću, dok su u ove improvizirane kućice počeli ponovno dolaziti trekeri i obnavljati tamošnji turizam…

04.02.2016. (16:10)

Putopisno predavanje o Nepalu sutra u Booksi

U petak, 5.2. u 19 sati u klubu Booksa Alan Wittner održat će putopisno predavanje o Nepalu.

Ova je zemlja Alanu Wittneru trebala biti turističko odredište, no zbog potresa jačine 7.8 stupnjeva po Richteru i pokretanja inicijative pomoći ispalo je sasvim drugačije iskustvo. Puno bogatije, inspirativnije i plemenitije. Doživio je i preživio i sljedeći potres od 7.3 stupnja po Richteru.

‘Unatoč svemu što su prošli i što prolaze, Nepalci su ljudi koji se smiju cijelim licem i cijelom svojom osobnošću i čine to neprestano’, kaže Wittner. Ovo je uzbudljiva priča o prekrasnim toplim ljudima s kojima je Alan živio u izuzetno teškim uvjetima i koji su na njega, kako tvrdi, ostavili neizbrisiv trag.

29.10.2015. (20:32)

Nepal dobio prvu predsjednicu u povijesti zemlje – komunističku aktivistkinju Bidhya Devi Bhandari

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Foto: Let iznad doline Nubri u Nepalu, pogođene jakim potresom početkom godine