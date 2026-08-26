Katastrofa u Nepalu i Tibetu: Potres i bujica odnijeli 18 života, traga se za stotinama nestalih
Nakon potresa u regiji Rasuwa, lavina je uzrokovala silovite bujične poplave rijeke Bhote Koshi duž granice Nepala i Tibeta. Do sada je potvrđena smrt 18 osoba, dok se službeno traga za 384 nestalih – od čega 291 stranog državljanina (među kojima su brojni Indijci, Britanci i Amerikanci) te 93 nepalska državljanina, uključujući desetke pripadnika vojske i policije. Poplave i odroni nanijeli su veliku štetu infrastrukturi, cestama i hidroelektranama. Kineska i nepalska vlada aktivirale su sve raspoložive snage te provode koordinirane operacije spašavanja s obje strane granice. Jutarnji, BBC, Index
These visuals from the floods in Rasuwa, Nepal are absolutely horrific. The scale of the destruction looks unreal, almost like a scene from a disaster movie.The entire Himalayan belt needs to seriously work on better early warning systems for such flash floods. Prayers for… pic.twitter.com/7iiupXXIzT
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026