Kesić skinut s televizije, no od 19. rujna seli na YouTube - Monitor.hr
Nedjelja (19:00)

Gasi kameru, pali YouTube - ipak se bliže izbori

Kesić skinut s televizije, no od 19. rujna seli na YouTube

Satirični show „24 minuta sa Zoranom Kesićem“ uklonjen je s programa televizije Nova S nakon što je medijsku grupaciju preuzeo portugalski fond Alpac Capital. Dok uprava gašenje opravdava visokim troškovima, Kesićeva ekipa tvrdi da su u pozadini politički pritisci jer bliže se izbori u Srbiji. U priopćenju “Fado Final” poručuju da ih novi vlasnici nisu uspjeli utišati te naglašavaju kako emisija ne prestaje s radom. Nova sezona kreće 19. rujna na njihovu YouTube kanalu, gdje nastavljaju s emitiranjem uz veliku podršku publike i donatora. tportal, Ravno do dna


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