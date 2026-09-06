Gasi kameru, pali YouTube - ipak se bliže izbori

Popularna satirična emisija “24 minuta sa Zoranom Kesićem” pred gašenjem je na televiziji Nova S i od 19. rujna seli na YouTube. Autor Zoran Kesić objavio je da novi vlasnici medija iz Portugala ignoriraju već potpisani ugovor te ne odgovaraju na upite o nastavku emitiranja. Kesić je situaciju usporedio s portugalskim fadom i tišinom, pozvavši vlasnike da se izjasne jesu li pod političkim pritiskom. Unatoč izostanku televizijskog odgovora, ekipa ne odustaje i novu sezonu započinje u planiranom terminu na svojem službenom YouTube kanalu. Index… Kesić je rođen 1976. u Beogradu, a novinarstvom se počeo baviti početkom 2000-ih. Radio je u informativnim i političkim redakcijama, a to je iskustvo kasnije prenio u satirični televizijski format po kojem je danas najpoznatiji. Njegova spremnost da javno kritizira vlast u Srbiji godinama ga stavlja u središte političkih rasprava. Index