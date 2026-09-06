Gasi kameru, pali YouTube - ipak se bliže izbori
Kesić skinut s televizije, no od 19. rujna seli na YouTube
Satirični show „24 minuta sa Zoranom Kesićem“ uklonjen je s programa televizije Nova S nakon što je medijsku grupaciju preuzeo portugalski fond Alpac Capital. Dok uprava gašenje opravdava visokim troškovima, Kesićeva ekipa tvrdi da su u pozadini politički pritisci jer bliže se izbori u Srbiji. U priopćenju “Fado Final” poručuju da ih novi vlasnici nisu uspjeli utišati te naglašavaju kako emisija ne prestaje s radom. Nova sezona kreće 19. rujna na njihovu YouTube kanalu, gdje nastavljaju s emitiranjem uz veliku podršku publike i donatora. tportal, Ravno do dna