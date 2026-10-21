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Keysworlds: Office 2024 za 21,92 €, Windows 11 Pro za 11,96 € i dodatni popusti
Keysworlds nudi Office 2024 Professional Plus za 21,92 € i Windows 11 Pro za 11,96 €, a zajednički paket za 30,75 €. Licence se plaćaju jednokratno, bez pretplate, a aktivacijski ključevi stižu e-poštom. U ponudi su i paketi za više računala, Office 365 te različita izdanja Windowsa. Za dodatnu uštedu tu je i kod BB30 kojim dobivate 30% popusta (dolje su cijene s popustom).
Aktualne ponude:
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro – paket – 30,75 €
- MS Office 2024 Professional – 21,92 €
- MS Office 2024 Professional – 3 računala – 59,72 €
- MS Office 2021 Professional – 26,21 €
- MS Office 365 Account – 5 Devices 1 Year – 34,52 €
- Windows 11 Professional – 11,96 €
- Windows 11 Home – 11,72 €
- Windows 10 Professional – 7,77 €
- Windows 10 Home – 7,71 €
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 – 1 PC – 11,43 €
- Windows 11 Pro – 2 licence – 22,72 € (11,36 €/ključu)
- Windows 11 Pro – 5 licenci – 48,26 € (9,65 €/ključu)
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro – paket – 30,57 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro – paket – 34,49 €