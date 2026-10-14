Office 2024 za 21,92 € i Windows 11 Pro za 11,96 € - Monitor.hr
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Office 2024 za 21,92 € i Windows 11 Pro za 11,96 €

Podrška za Office 2021 završila je 13. listopada 2026.: programi i dalje rade, ali više nema sigurnosnih ažuriranja. Keysworlds nudi Office 2024 Professional za 21,92 € uz jednokratno plaćanje, bez pretplate. Paket uključuje i Access i Publisher te poboljšanja u Excelu i PowerPointu. Windows 11 Pro stoji 11,96 €, a donosi Copilot, Snap Layouts i BitLocker. Licencni ključevi isporučuju se e-poštom u nekoliko minuta, bez dostave i čekanja.

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