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Office 2024 za 21,92 € i Windows 11 Pro za 11,96 €
Podrška za Office 2021 završila je 13. listopada 2026.: programi i dalje rade, ali više nema sigurnosnih ažuriranja. Keysworlds nudi Office 2024 Professional za 21,92 € uz jednokratno plaćanje, bez pretplate. Paket uključuje i Access i Publisher te poboljšanja u Excelu i PowerPointu. Windows 11 Pro stoji 11,96 €, a donosi Copilot, Snap Layouts i BitLocker. Licencni ključevi isporučuju se e-poštom u nekoliko minuta, bez dostave i čekanja.
Iskoristite ponude uz kod za popust BB30:
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro – paket – 30,75 €
- MS Office 2024 Professional – 21,92 €
- MS Office 2024 Professional – 3 računala – 59,72 €
- MS Office 2024 Professional – 5 računala – 93,33 €
- MS Office 2021 Professional – 26,21 €
- MS Office 365 – 5 uređaja, 1 godina – 34,52 €
- Windows 11 Professional – 11,96 €
- Windows 11 Home – 11,72 €
- Windows 10 Professional – 7,77 €
- Windows 10 Home – 7,71 €
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 – 1 računalo – 11,43 €
- Windows 11 Pro – 2 licence – 22,72 € (11,36 €/licenci)
- Windows 11 Pro – 5 licenci – 48,26 € (9,65 €/licenci)
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro – paket – 30,57 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro – paket – 34,49 €