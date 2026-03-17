Popularno ih je hejtat

Prema World Population Reviewu, tri najomraženije zemlje u 2025. su Kina, SAD i Rusija – istovremeno i tri najveće sile svijeta. Njihova globalna nepopularnost proizlazi iz autoritarnosti, vojnih intervencija, političkog uplitanja i kršenja ljudskih prava. Na listi se našlo i društvo poput Sjeverne Koreje, Izraela, Irana i Pakistana. Percepcija država sve više ovisi o njihovoj vanjskoj politici, a ne samo o kulturnim stereotipima. Čini se da je globalna nepopularnost nova valuta moći – što si moćniji, to si omraženiji. tportal