Popularno ih je hejtat
Kina, SAD i Rusija predvode listu najomraženijih zemalja u 2026.
Prema izvješću World Population Reviewa, Kina, Sjedinjene Američke Države i Rusija nalaze se na vrhu liste najomraženijih zemalja u 2026. godini. Razlozi uključuju politički utjecaj, vojne intervencije, autoritarne režime i kršenja ljudskih prava. Negativne percepcije oblikuju i kulturni faktori te ponašanje država na međunarodnoj sceni, a trendovi pokazuju da globalne sile redovito izazivaju najviše kontroverzi i kritika. Na četvrtom mjestu je Sjeverna Koreja, a slijede je Izrael, Pakistan, Iran, Irak i Sirija. Na listi su i Japan, Filipini, Indija, Afganistan i druge. Na 20. mjestu je Italija. Index