I dalje se vrzmaju uglavnom oko Wall Streeta
Kineski gradovi dominiraju, no New York ostaje svjetska prijestolnica milijardera
Prema podacima liste Hurun Global Rich List za 2026. godinu, New York je zadržao titulu vodećeg grada s najviše milijardera (146), zahvaljujući snažnom financijskom sektoru na Wall Streetu. Međutim, azijski gradovi preuzimaju dominaciju i ugošćuju čak 58% svjetskih ultrabogataša. Kina drži čak 34% milijardera s ljestvice, a njezini aduti Shenzhen (132), Šangaj (120) i Peking (107) zauzeli su pozicije odmah iza New Yorka. London je pao na peto mjesto, a snažan rast bilježe i indijski gradovi Mumbai i New Delhi, potvrđujući selidbu globalnog bogatstva prema Istoku. Visual Capitalist