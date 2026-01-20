Nekima inflacija, nekima jackpot
Oxfam: Broj milijardera najveći je u povijesti, sa sve većom političkom moći
Prema izvješću Oxfama, broj svjetskih milijardera i njihovo bogatstvo dosegnuli su povijesni maksimum. Oko 3.000 milijardera posjeduje 18,3 bilijuna dolara, uz rast bogatstva od 16 posto u odnosu na prošlu godinu i više od 80 posto od 2020. Dvanaest najbogatijih ljudi ima više novca od siromašnije polovice svjetske populacije. Oxfam upozorava na rast političkog utjecaja superbogatih i traži veće poreze, dok gotovo polovica čovječanstva i dalje živi u siromaštvu. DW