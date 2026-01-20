Oxfam: Broj milijardera najveći je u povijesti, sa sve većom političkom moći - Monitor.hr
Nekima inflacija, nekima jackpot

Oxfam: Broj milijardera najveći je u povijesti, sa sve većom političkom moći

Prema izvješću Oxfama, broj svjetskih milijardera i njihovo bogatstvo dosegnuli su povijesni maksimum. Oko 3.000 milijardera posjeduje 18,3 bilijuna dolara, uz rast bogatstva od 16 posto u odnosu na prošlu godinu i više od 80 posto od 2020. Dvanaest najbogatijih ljudi ima više novca od siromašnije polovice svjetske populacije. Oxfam upozorava na rast političkog utjecaja superbogatih i traži veće poreze, dok gotovo polovica čovječanstva i dalje živi u siromaštvu. DW


09.10.2025. (13:00)

Kad milijarde idu na zimovanje u Švicarsku

Europa i dalje kipi od milijardera, a Hrvatska ima – jednog i pol

Prema podacima Forbes-a, u svijetu je ove godine više od 3000 milijardera, čije se ukupno bogatstvo procjenjuje na 16,1 bilijun dolara (13,7 bilijuna eura). Europa je dom za više od petine svjetskih milijardera, a Njemačka predvodi s 171 ultrabogatašem.  Slijede Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, dok Španjolska ima najmanje milijardera među velikim ekonomijama. Najbogatiji Europljanin je Francuz Bernard Arnault, s 152 milijarde eura. Hrvatska pak ima samo jednog milijardera – Rusa s hrvatskom putovnicom, Vasilija Anisimova, vrijednog gotovo dvije milijarde eura. Iako je planirao ulagati u domaće lječilište, završio je, kao i većina milijardi, u – Švicarskoj. tportal

16.05.2025. (12:00)

Zagađuju više nego što dišu – ali s privatnim avionom

Milun: Klimatske promjene na multimilijarderski pogon

Godine 2024. bilo je na svijetu oko 2900 milijardera. Između se nalazi četiri posto ostatka srednje klase, i to one gornje. Znajući u kakvom svijetu živimo, ne treba čuditi da ni unutar tih najbogatijih jedan posto nema, kako bi Zagorci rekli, pravice. Najveći dio bogatstva nalazi se u rukama onih 0,1 posto. Unutar te klase postoji jasan interes da se stvari smiju mijenjati, ali samo u njihovu korist. Posve nova studija, objavljena u Nature Climate Change, navodi da tih 10 posto najbogatijih uzrokuje dvije trećine klimatskih promjena koje dovode do zagrijavanja Zemlje, prema podacima od 1999. do danas. Ti multimilijarderi nalaze se uglavnom u SAD-u i Kini. Istraživači su mjerili takozvani ugljični otisak pojedinih multimilijardera, uzimajući u obzir na koji način zarađuju i na što troše novac. Milorad Milun za Novosti

13.03.2025. (09:00)

Kad i bogati plaču – burza jača gravitaciju

Milijarderski popust: Trumpova era skida nule s računa

Najbogatiji ljudi svijeta, uključujući Muska, Bezosa i Zuckerberga, izgubili su ukupno 209 milijardi dolara otkako je Trump preuzeo dužnost. Najveći gubitnik je Musk, kojem je bogatstvo palo za 148 milijardi zbog pada Teslinih dionica. Bezos i Brin izgubili su desetke milijardi, dok su Zuckerberg i Arnault ostali kraći za po pet milijardi. Uz burzovne potrese i Wall Street u minusu, ekonomisti upozoravaju na moguću recesiju, iako Trumpova administracija tvrdi suprotno. JP Morgan je povećao procjenu vjerojatnosti recesije na 40%, a Moody’s upozorava na tamne ekonomske oblake. tportal

05.02.2025. (22:00)

Džep dubok, ruka malo kraća

Filantropija na dijeti: milijarderi dijele, ali ne previše

Američki superbogataši povećali su donacije na 241 milijardu dolara, no to ne prati rast njihova bogatstva. Warren Buffett ostaje najizdašniji donator s ukupno 62 milijarde dolara, dok je George Soros donirao najveći postotak svog bogatstva (76%). MacKenzie Scott nastavlja brzo dijeliti milijarde, dok Jeff Bezos donira najmanji postotak među vodećima (1,6%). Elon Musk nije se ni kvalificirao na listu. Iako su donacije porasle, postotak doniranog bogatstva najmanji je otkad Forbes vodi evidenciju – izgleda da milijarderi daruju, ali s dozom opreza. Forbes

19.01.2025. (23:00)

Bluesky: ne želimo monopol, želimo cijelo tržište

Sloboda feedova: kada se društvene mreže igraju u dvorištu otvorenog koda

Kampanja Free Our Feeds, podržana od Mozilla Foundation, surađuje s Blueskyjem kako bi izgradili ekosustav društvenih mreža na otvorenom kodu, osiguravajući neovisnost protokola AT Protocol. Cilj je prikupiti 30 milijuna dolara za neprofitnu zakladu koja će podržavati alternativne društvene aplikacije. Kampanja želi zaštititi korisnike od korporativnih interesa, čineći društvene mreže otpornima na hirove vlasnika poput Muska i Zuckerberga. Forbes

26.12.2024. (17:00)

Kad novčanici eksplodiraju

Deset milijardera koji su 2024. dodatno napunili svoje milijarde

  • Elon Musk
    • Bogatstvo: 439 milijardi dolara (+188,1 milijarda)
    • Tesla, SpaceX i AI startup xAI: prvo bogatstvo preko 400 milijardi.
  • Mark Zuckerberg
    • Bogatstvo: 214,4 milijarde dolara (+91,8 milijarda)
    • Povratak u velikom stilu zahvaljujući 67% rastu dionica Mete.
  • Larry Ellison
    • Bogatstvo: 218,3 milijarde dolara (+84,5 milijarda)
    • Oracle dionice u AI uzletu – nakratko drugi najbogatiji na svijetu.
  • Jensen Huang
    • Bogatstvo: 117,2 milijarde dolara (+74,3 milijarde)
    • Nvidia i AI hype lansirali ga u top 10 najbogatijih.
  • Jeff Bezos
    • Bogatstvo: 241,2 milijarde dolara (+68,9 milijardi)
    • Rast Amazon dionica +53%, plus porezna ušteda na Floridi.
  • Michael Dell
    • Bogatstvo: 115,3 milijarde dolara (+46,6 milijardi)
    • Broadcom i Dell Technologies priredili mu nezaboravnu godinu.
  • Rob Walton
    • Bogatstvo: 112,5 milijardi dolara (+46,5 milijardi)
    • Walmart dionice uzletjele za gotovo 80%.
  • Jim Walton
    • Bogatstvo: 111,3 milijarde dolara (+44,5 milijardi)
    • Isto kao Rob, ali s obiteljskom bankom Arvest kao dodatkom.
  • Alice Walton
    • Bogatstvo: 103,5 milijardi dolara (+41,7 milijardi)
    • Postala najbogatija žena svijeta, preskočila L’Oreal nasljednicu.
  • Larry Page
    • Bogatstvo: 156,6 milijardi dolara (+40,5 milijardi)
    • Google i Alphabet usprkos prijetnjama o monopolu podigli cijenu dionica za 30%.
11.12.2024. (14:00)

Kad milijarderi miješaju svoj financijski gulaš...

Što kupuju milijarderi: Buffett jede pizzu, a Griffin reže Amazon

  • Warren Buffett: Berkshire Hathaway kupuje Domino’s Pizza, Occidental Petroleum, i Heico, dok smanjuje udjele u Appleu i Bank of America. Fokus je na obrambenoj industriji i zračnoj tehnologiji.
  • Jeffrey Yass: Susquehanna International Group ulaže u Nvidia, Walmart i J.P. Morgan, dok prodaje SPDR S&P 500 i Apple. Glavna tema je smanjenje tehnoloških dionica.
  • Ken Griffin: Citadel Advisors kupuje Atlassian i Charter Communications, dok izlazi iz Amazona i Microsofta. Fokus je na softver i medicinsku tehnologiju.
  • Steven Cohen: Point72 ulazi u Comcast, Taiwan Semiconductor i Reddit, dok prodaje Broadcom i Amazon. Fokus mu je sektor distribucije.
  • David Tepper: Appaloosa Management kupuje PDD Holdings i Lyft, dok prodaje Nvidiu i Amazon. Ulazi u kineske e-trgovine i američku energiju.

najbogatiji investitori prilagođavaju svoje portfelje prema promjenama na tržištu i dugoročnim trendovima. Warren Buffett ostaje vjeran vrijednosnim dionicama s čvrstim temeljem, dok tehnološke gigante postepeno smanjuje. Jeffrey Yass i Ken Griffin balansiraju između smanjenja izloženosti u glavnim tech indeksima i fokusiranja na specifične sektore poput medicinske tehnologije. Steven Cohen i David Tepper eksperimentiraju s različitim industrijama, uključujući kineske e-trgovine i distribuciju. Glavna poruka: čak i milijarderi često diverzificiraju, izlaze iz trendovskih pozicija i traže nove prilike. Forbes

10.09.2024. (17:00)

Znali su se dobro prodat

Slavni milijarderi: Goerge Lucas najbogatiji s 5,5 milijardi dolara

Forbes je imenovao američkog filmskog redatelja Georgea Lucasa najbogatijim slavnim milijarderom svijeta 2024. godine s imovinom procijenjenom na 5,5 milijardi dolara. Tvorac “Star Warsa” tako je na vrhu liste slavnih milijardera. Iza njega je Steven Spielberg s 4,8. Slijede Michael Jordan, pa Oprah Winfrey, Jay-Z, Kim Kardashian, Peter Jackson, Tyler Perry, Rihanna, Tiger Woods, pa trojac s 1,2 milijardi: LeBron James, Magic Johnson i Dick Wolf.  Nedavno im se priružila i Taylor Swift, koja ima 1,1 miliardu dolara vrijednu imovinu. HRT