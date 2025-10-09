Kad milijarde idu na zimovanje u Švicarsku

Vlasnici tehnoloških tvrtki i najbogatiji ljudi na svijetu okupirali su dobar dio Havaja svojim velikim imanjima, dok se u isto vrijeme domorodački stanovnici bore kako bi zadržali ono malo zemlje što im je ostalo. Ta borba još se više zahuktala nakon što su požari poharali havajski otok Maui, piše The Verge. Nakon najsmrtonosnijih šumskih požara u povijesti Havaja stanovnici se boje novog potencijalnog otimanja zemlje od strane raznih trgovaca nekretninama u službi milijardera koji bi mogli iskoristiti katastrofu i koji su već počeli okretati brojeve telefona lokalnog stanovništva u potrazi za jeftinim izgorenim zemljištima. “Milijarderi koji dolaze na Maui kupuju velike komade zemlje za svoju, ne znam, sedmu kuću za odmor, a to je bolno za našu zajednicu”, rekla je članica Vijeća okruga Maui Keani Rawlins-Fernandez koja je odrasla na otoku Molokai koji je dio okruga Maui. Lider