Kad milijarde idu na zimovanje u Švicarsku
Europa i dalje kipi od milijardera, a Hrvatska ima – jednog i pol
Prema podacima Forbes-a, u svijetu je ove godine više od 3000 milijardera, čije se ukupno bogatstvo procjenjuje na 16,1 bilijun dolara (13,7 bilijuna eura). Europa je dom za više od petine svjetskih milijardera, a Njemačka predvodi s 171 ultrabogatašem. Slijede Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska, dok Španjolska ima najmanje milijardera među velikim ekonomijama. Najbogatiji Europljanin je Francuz Bernard Arnault, s 152 milijarde eura. Hrvatska pak ima samo jednog milijardera – Rusa s hrvatskom putovnicom, Vasilija Anisimova, vrijednog gotovo dvije milijarde eura. Iako je planirao ulagati u domaće lječilište, završio je, kao i većina milijardi, u – Švicarskoj. tportal