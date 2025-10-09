Kineski znanstvenici preokrenuli biološko starenje kod primata - Monitor.hr
U stalnoj potrazi za eliksirom života

Kineski znanstvenici preokrenuli biološko starenje kod primata

Kineski istraživači s Akademije znanosti uspješno su preokrenuli biološko starenje kod makakija koristeći ljudske stanice otporne na senescenciju. Tijekom 44 tjedna tretmana majmunima su ubrizgavali modificirane mezenhimske stanice koje su pomladile deset organskih sustava i 61 vrstu tkiva, uključujući mozak i reproduktivne organe, bez nuspojava. Epigenetski satovi pokazali su smanjenje biološke dobi za 5–7 godina. Ključni učinak postignut je putem egzosoma koji šalju regenerativne signale kroz tijelo. Slijede istraživanja na drugim primatima i moguća klinička ispitivanja na ljudima. Index


18.09. (20:00)

Zahvalite precima na mamurluku

Čimpanze u divljini svakodnevno konzumiraju alkohol u količini koja odgovara otprilike pola litre piva

Istraživači su došli do prvih procjena dnevnog unosa alkohola divljih čimpanza nakon mjerenja razine etanola u voću koje majmuni skupljaju s tla u nacionalnim parkovima Kibale u Ugandi i Taï u Obali Bjelokosti, piše The Guardian. Pokazalo se da majmuni posebno vole smokve, koje su imale neke od najviših zabilježenih razina alkohola. Jedan od istraživača vjeruje da konzumacija alkohola kod čimpanza podupire njegovu hipotezu o “pijanom majmunu”. Ona pretpostavlja da ljudska sklonost piću potječe od potrebe naših primatskih predaka za energetski bogatim, zrelim i fermentiranim voćem. Index

15.07. (14:00)

Majmun radi što majmun vidi

I životinje imaju influencere: čimpanze kopiraju besmislene trendove kao i ljudi

Čimpanze u zambijskom utočištu počele su masovno gurati travu u uši, a neke i u stražnjicu – bez jasne svrhe, ali u znak imitacije. Fenomen je prvi put zabilježen 2010. kod ženke Julie i nastavio se kao “kulturna tradicija”. Istraživači vjeruju da su majmuni preuzeli naviku od čuvara, što pokazuje da životinje, baš poput ljudi, kopiraju ponašanje kako bi se uklopile u grupu. Znanstvenici zaključuju da imitacija možda služi stvaranju društvene povezanosti – baš kao i kod ljudskih influencera. tportal

02.11.2024. (18:00)

Možda da se udruže

Ne postoji toliko vremena da bi majmuni pretipkali Shakespearea

Majmun koji bi nasumično pritiskao tipke na pisaćem stroju beskonačno dugo vremena na kraju bi sasvim slučajno ispisao kompletna Shakespeareova djela, kaže teorem o beskonačnom majmunu. Ovaj nadaleko poznati misaoni eksperiment koristi se da nam pomogne razumjeti načela vjerojatnosti i slučajnosti te kako slučajnost može dovesti do neočekivanih ishoda. Termin je poznat i u pop kulturi, od Simpsona do Vodiča kroz galaksiju za autostopere, a nova studija otkriva da bi trebalo nevjerojatno puno vremena, daleko dulje od životnog vijeka našeg svemira, da majmun koji tipka nasumično ispiše Shakespearea. Bug

12.05.2024. (09:00)

I oni osjećaju

Skupina langura uhvaćena kako oplakuju robotskog majmuna s kamerom, misleći da se radi o preminuloj bebi majmuna


Grupa Langur majmuna pokazuje empatiju dok oplakuju ono što misle da je mrtva beba. To je zapravo robot špijun, ubačen među njih da ih snimi izbliza. Uhvaćen je rijetko viđeni trenutak kako se majmuni međusobno grle i tješe.

13.07.2023. (00:00)

Gej? Makaki

Istospolni odnos među majmunima nije rijetkost, a utvrđena i evolucijska prednost

Znanstvenici su utvrdili kako je čak 72% od 236 promatranih mužjaka makakija upražnjavalo “gej” seks, dok je samo 46% sudjelovalo u heteroseksualnim igrarijama. Postoji više hipoteza koje bi mogle objasniti zašto je tome tako (poput nedovoljnog broja ženki, uspostavljanja dominacije itd.), ali znanstvenici smatraju da se zapravo radi o jednoj potpuno novoj teoriji, a tiče se sstjecanja evolucijske prednosti. Mužjaci majmuna koji su se “zabavljali” s pripadnicima istog spola često su podržavali svog partnera u tučnjavama, navode znanstvenici, a otkriveno je da biseksualni rezus makakiji imaju više potomaka nego oni koje su fizički privlačile samo pripadnice “ljepšeg spola”. Radi se o stvaranju društvenih veza, oni pomažu jedni drugima kasnije tijekom sukoba. Zbog toga imaju i bolji pristup ženkama te više potomaka, rekao je biolog Vincent Savolainen, a prenosi Business Insider. Index

31.07.2020. (19:30)

Mudri majmuni

Ugradnja ljudskog gena uzrokuje ubrzan evolucijski napredak mozga u primata

Tim njemačkih i japanskih znanstvenika objavio je rezultate zanimljivog eksperimenta u časopisu Science. Fetusima majmuna iz roda marmozeta ugradili su gen koji je u ljudi odgovoran za stimulaciju rasta i razvoja napredne moždane kore, zbog kojeg su razvili veće mozgove s naprednijim neokorteksom. Ovaj genetski mehanizam odgovor je na pitanje kako su se ljudski mozgovi uspjeli evolucijski razvijati brže od mozgova drugih primata. Bug

01.05.2019. (15:00)

Demanti

I mi smo objavili ovaj viralni video u kojem majmun spretno koristi smartfon, ali je objavljen prigovor za pogrešno akcentiranje i tumačenje onog što je prikazano. Naime, kaže doktorica Jane Goodall: Čimpanze su vrlo društvene životinje i imaju kompleksne emocije kao i ljudi, pa je važno prezentirati ih na ispravan način i da dobiju najbolju moguću brigu u zatvorenoj okolini. Takvi videi potiču nelegalnu trgovinu velikih majmuna koji se ne mogu pripitomiti…

13.04.2019. (00:30)

I nekim bi ljudima dobro došla ovakva terapija

Kinezi presadili ljudske gene u mozak majmuna, majmuni postali pametniji

Kineski znanstvenici uspješno su kod 11 rezus makakija implantirali kopije ljudskog gena MCPH1, koji je važan čimbenik u razvoju i evoluciji ljudskog mozga. Usađeni geni poboljšali su kognitivne sposobnosti majmuna – imali su bolje kratkoročno pamćenje i brže vrijeme reakcije. Neki znanstvenici propituju etičku stranu ovog eksperimenta, a bioetičarka Jacqueline Glover sa Sveučilišta Colorado kaže da “ako humaniziramo majmune, možemo im prouzročiti veliku štetu. Gdje bi oni onda živjeli i što bi radili? Ne smijemo stvarati bića koja ne mogu poslije voditi smislen život”. CNN objavio članak, Index preveo dio.

20.09.2017. (15:19)

Čovjek nije jedini primat s neodrživim navikama hranjenja – majmuni makakiji iz Tajlanda pronašli način kako pomoću kamena razbiti školjku i sad bi svoju hranu mogli istrijebiti

21.11.2016. (13:38)

Tri različite vrste čovjekolikih majmuna (čimpanza, bonobo i orangutan) vrlo vjerojatno imaju koncept "teorije uma"