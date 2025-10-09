U stalnoj potrazi za eliksirom života

Znanstvenici su utvrdili kako je čak 72% od 236 promatranih mužjaka makakija upražnjavalo “gej” seks, dok je samo 46% sudjelovalo u heteroseksualnim igrarijama. Postoji više hipoteza koje bi mogle objasniti zašto je tome tako (poput nedovoljnog broja ženki, uspostavljanja dominacije itd.), ali znanstvenici smatraju da se zapravo radi o jednoj potpuno novoj teoriji, a tiče se sstjecanja evolucijske prednosti. Mužjaci majmuna koji su se “zabavljali” s pripadnicima istog spola često su podržavali svog partnera u tučnjavama, navode znanstvenici, a otkriveno je da biseksualni rezus makakiji imaju više potomaka nego oni koje su fizički privlačile samo pripadnice “ljepšeg spola”. Radi se o stvaranju društvenih veza, oni pomažu jedni drugima kasnije tijekom sukoba. Zbog toga imaju i bolji pristup ženkama te više potomaka, rekao je biolog Vincent Savolainen, a prenosi Business Insider. Index