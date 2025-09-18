Zahvalite precima na mamurluku
Čimpanze u divljini svakodnevno konzumiraju alkohol u količini koja odgovara otprilike pola litre piva
Istraživači su došli do prvih procjena dnevnog unosa alkohola divljih čimpanza nakon mjerenja razine etanola u voću koje majmuni skupljaju s tla u nacionalnim parkovima Kibale u Ugandi i Taï u Obali Bjelokosti, piše The Guardian. Pokazalo se da majmuni posebno vole smokve, koje su imale neke od najviših zabilježenih razina alkohola. Jedan od istraživača vjeruje da konzumacija alkohola kod čimpanza podupire njegovu hipotezu o “pijanom majmunu”. Ona pretpostavlja da ljudska sklonost piću potječe od potrebe naših primatskih predaka za energetski bogatim, zrelim i fermentiranim voćem. Index