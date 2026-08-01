Kineski znanstvenici razvili tehnologiju koja pretvara buku i govor u električnu energiju - Monitor.hr
Danas (14:00)

Neke koristi od stalnog brbljanja

Kineski znanstvenici razvili tehnologiju koja pretvara buku i govor u električnu energiju

Inspirirani idejom da brbljanje troši stvarnu energiju, kineski su znanstvenici razvili jednostavan uređaj za pretvaranje zvuka u struju. Tehnologija se temelji na pojavi magnetoelastičnosti i koristi mekanu silikonsku foliju s mikromagnetima od neodimija i željeza, izgrađenu iznad vodljivog sloja. Kada zvučni valovi zatresu magnete, stvara se elektromagnetska indukcija koja proizvodi električnu energiju. Uređaj je najučinkovitiji pri frekvencijama ljudskoga glasa i industrijske buke (100–400 Hz). Iako daje skromnu snagu, ova bi se folija mogla primjenjivati za napajanje manjih elektroničkih uređaja i mobitela pomoću svakodnevne gradske buke. Bug


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