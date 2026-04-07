Danas (18:00)
Bunkerski party u KIC-u
Kinocenzura: Zabranjeni filmski klasici pred zagrebačkom publikom
U sklopu izložbe “Zemlja zabrane“, zagrebački KIC tijekom travnja ugošćuje program Kinocenzura. Kroz sedam kultnih ostvarenja, od prvog sudski zabranjenog filma Grad (1963.) do kontroverznog Plastičnog Isusa, program istražuje granice umjetničke slobode u bivšoj državi. Posjetitelji će vidjeti radove Žilnika, Grlića, Godine i Čengića — djela koja su desetljećima provela u “bunkeru” zbog “izvrtanja stvarnosti” i političke subverzije. Posebna su atrakcija razgovori s autorima te prikazivanje filma Virdžina, čiju je distribuciju u Hrvatskoj 1991. spriječio početak rata. Idealna prilika za susret s “opasnom” kinematografijom. Jutarnji