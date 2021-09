Pune butige politika

Most i SDP, nezadovoljni kadroviranjem gradonačelnika Ivice Puljka već mašu izvanrednim izborima kao svjetlosnim mačevima, ukrašavajući svoja priopćenja gorkim pozivima – ako treba! – i na birališta. U slično tonu, citirajući Ivicu Račana – bolje izgubiti izbore nego obraz – istupa i gradonačelnik. Desna oporba, koja je do prije samo tri mjeseca bila na vlasti, pak, ogorčena je izostankom promjena. “Da je priko grada razapet’ šator, bija bi to najveći cirkus na svitu”, citat iz čuvenog Velog mista Miljenka Smoje još jednom, dakle, zvoni kao – činjenica. Samo, cirkus izvanrednih izbora u Splitu neće biti baš tako lako za gledati. Piše Ivica Klarić za Telegram