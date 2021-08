Glave u pijesku

Glasovitoj Hegelovoj rečenici: „Istorija se jednom događa kao tragedija, a ponavlja se kao farsa“ – moja neznatnost sklona kuhinjskoj filozofiji dodala je sledeći aneks: i potom završava na kovanici od jednog evra i postaje okidač za ponavljanje istorije kao tragedije. I tako ukrug. Dijalektika, bato. Na ovu filosofsku spekulaciju navela me je golema furtutma koja se podigla diljem srpskog sveta nakon što su hrvatske monetarne vlasti najavile da će na budućoj kovanici od jednog evra biti zapandrčen lik Nikole Tesle. Najviša Instanca se tom zgodom nije oglašavala, ali se zato oglasio Vulin. Povod je naprosto bio takav da bi, ako treba, progovorio i na dupe. Mada je i ono što je rekao na usta zvučalo kao da je rečeno na dupe… Konačno, sve to može izazvati i lančanu reakciju. Jer pazite, Tesla neće biti samo na hrvatskom evru, on je otet Srbima i u naučnoj terminologiji. Tesla (T) je jedinica mere za nekakvu „gustinu magnetnog fluksa“. Srpski naučnici, ne oklevajte – piše Svetislav Basara, srpski pisac i kolumnist, kojeg neki ovdje isto otimaju i drže ko svog najmilijeg. Medij za koji piše ne otimamo, niti spominjemo.

P.S. Bonus iz druge kolumne, Bojkot mozga: Vučić je, dakle, tu gde jeste i nema nameru da odstupi, mada bi mu, da ima smisla za avanturu – a da nema sopstvenu tevabiju za vratom – bilo najpametnije da opozicionim mačkama s jebališta kaže: „Evo vam vlast, jebala vas vlast“, pa da se posle godinu i po dana vrati brži, jači i bolji. (tevabija = svita sljedbenika i poslušnika; prirepice, prišipetlje, slugani, sateliti, skutonoše)