Čisti pesimizam

“Tko kreira defetizam i pesimizam”, zavapio je Plenković na jučerašnjoj press konferenciji, komentirajući tvrdnje u anketama prema kojima je nezaposlenost najveći problem građana. Naravno, on je pritom krivnju svalio na same građane koji ne razumiju da zaposlenost raste. Međutim, isto pitanje moglo bi se usmjeriti i prema Plenkoviću i njegovoj vladi. Koliko njihov rad, odnosno nerad, njihova sporost, neodlučnost, inertnost, često i samodovoljnost kreiraju defetizam i pesimizam u hrvatskom društvu? Sjećamo se kako je donošenje Zakona o obnovi, navodno tako neophodnog, prošlog ljeta prekinuto zbog odlaska ministara i saborskih zastupnika na godišnji odmor. A godinu dana nakon što je zakon konačno usvojen, ministar Horvat primjećuje kako on nije dobar – piše Tomislav Klauški. 24sata…