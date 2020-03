One hit wonder

O dva aktualna i vruća dokumntarca raspisao se Nikolaidis, onaj o Vučiću Vladalac (plus 2. dio) i drugi o Amfilohiju Svjedok Božje ljubavi, a i ima se o čemu pričati: U dokumentarcima su prikazane gole činjenice, i to opšte poznate, ništa tu nije novo, samo je gusto spakovano. Autorima bi moglo da se “zameri” i to što nisu još malo kopali po mračnoj prošlosti predsednika i mitropolita. Ko zna šta bi se sve dalo pronaći. Možda ne treba tražiti previše – i ovo što smo videli je dovoljno da se čoveku smuči život. Upravo su autentični snimci i dokumentarni materijal najviše najedili junake filmova i njihove istomišljenike. To se najbolje vidi iz ogorčenih reakcija, koje se sastoje od uvreda, napada i kleveta, a niko nije čak ni pokušao da demantuje bilo koji segment iz dokumentaraca… – piše Andrej Nikolaidis za Al jazeeru.