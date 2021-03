Lider ili sljedbenik?

Uskoro će Zlatanu i četrdeseta. Naravno da nitko nikad nije u tim godinama tako igrao. I nijedna Hrvatica, nijedan Bošnjak nisu u tuđini rodili sina kojeg će na takav način upamtiti svijet. A Šveđani su, taj racionalan svijet, sretni što im se vraća u reprezentaciju. Četrdesetogodišnji Balkanac, kralj političke nekorektnosti, pa je li to baš racionalno? Jedino njemu pristaje da o sebi govori u trećem licu jednine. Nakon što je u listopadu prebolio virus, objavio je na Facebooku: “Virus me je izazvao i pobijedio sam. Ali ti nisi Zlatan, ne izazivaj virus!” A u San Remu održao je govor za kakav bi dušu prodali svi motivacijski govornici i piarovci: “Neuspjeh nije suprotan uspjehu, on je dio uspjeha. Ne raditi ništa je najveći neuspjeh od svih. Ako Zlatan može pogriješiti, onda možete i vi. Najvažnije je svakog dana raditi razliku. Trud, posvećenost i koncentracija su ključni.” I poanta: “Ja sam na ovom festivalu kako bih vam rekao da i vi na neki svoj način možete biti Zlatan.” – piše očarani Miljenko Jergović za Večernji potaknut Ibrahimovićevom pojavom na San Remu.