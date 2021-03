Jedna dobra ideja

Krizne situacije izvlače iz ljudi ono najbolje – piše nizozemski povjesničar Rutger Bregman u “Ljudskom rodu”. Vraćam se ponovno toj knjizi obljavenoj krajem prošle godine u Hrvatskoj zato što mi se njena temeljna poruka iz dana u dan čini sve aktualnijom i važnijom za razumijevanje i odgovor na dva pitanja: što se to događa s ovim svijetom i kakvi smo, zapravo, mi ljudi. Bregman se poziva na rezultate velikog dugogodišnjeg istraživanja ponašanja ljudi u katastrofama prema kojima u takvim situacijama redovito “ne dolazi do vala sebičnosti”, “broj kaznenih djela uglavnom pada”, a pljačke, koje se također sporadično događaju, “ne mogu se uspoređivati sa sveopćim altruizmom zbog kojega dolazi do besplatnog i masovnog davanja i dijeljenja robe i usluga”. Nizozemac zato rezolutno tvrdi da “krizne situacije izvlače iz ljudi ono najbolje”. I nastavlja: “Ne znam ni jednu drugu sociološku spoznaju koja je toliko potkrijepljena dokazima, a koja se istovremeno tako olako odbacuje”… piše Branimir Pofuk na Autografu.