Kako se namisti u taj čas

Za desetak dana na sjednici Vlade naći će se nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima… To je zakon koji se najavljuje već godinama, a pobuđuje veliko zanimanje javnosti i medija. Pa pročitajte što se sve ovim zakonom zabranjuje i kažnjava! Popis nema kraja. I ne znam tko to može kontrolirati. Agencija za elektroničke medije ne bi bila dovoljna jer morala bi imati na stotine zaposlenika koji bi provjeravali što se sve emitira u elektroničkoj hrvatskoj medijskoj orbiti. Pa tko se uopće može snaći u tom represivnom kupusu zakonskih odredbi za čije nepoštovanje se pravna osoba može kazniti drakonskim kaznama u iznosu od 100.000 pa do milijun kuna!? A odgovorna osoba (urednik valjda) kaznama od 10 000 pa do 50 000 kuna. Piše Denis Derk za Večernji list