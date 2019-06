Klauški: Sufleri, banditi, urotnici ili labudovi, ali baš nikad ministri

Ovo je priča o izrazu “srdačan pozdrav.” Većina mailova koje dobijem završava s tim pozdravom i svaki put mi je smiješno jer znam da nitko nikad u normalnom životu ne kaže “srdačan pozdrav.” Bilo bi čudno. I JE čudno – ja sam to nedavno počela govorit uživo i svaki put je čudno. To i “hvala vam od srca.” Krenulo je iz zajebancije, a onda mi je prešlo u naviku i sad većinu vremena zvučim kao idiot. Nedavno me žena na blagajni pustila ispred sebe jer sam imala malo stvari, a kad je iz mene izletilo “hvala vam od srca”, nikom nije bilo ugodno – piše Andrea Andrassy za 24 sata.