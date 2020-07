Današnja ostavka Davora Bernardića došla je prekasno za SDP, ali i za Hrvatsku koja ostavlja HDZ praktički bez opozicije u naredne četiri godine. Bernardić je u promašio sve što je mogao. U jeku afirmacije žena i borbe za prava žena, on žene nazove eksperimentima i makne ih sve (osim jedne) sa čelnih mjesta lista. U jeku borbe protiv najezde klerikalnog-konzervativizma, on pusti aktiviste, udruge i medije da predvode borbu za ljudska i manjinska prava. Ukratko, Bero je promašio duh vremena, kao što to SDP već godinama čini. I ono najvažnije, ni Bernardić ni SDP nisu izgledali kao da im je doista stalo da dobiju izbore. Ne kao što je to, po tko zna koji puta, pokazao HDZ. Nisu se borili, nisu se izlagali, nisu se zalagali. A kad su kritizirali, onda su obično promašivali – piše Tomislav Klauški i drugu kolumnu danas.