Kod nekih je Putin u modi

Negde u Bibliji piše da ovaj svet u zlu leži, ali se isto tako može reći da leži i u teškoj gluposti. Jedna od najtežih (i najpogubnijih) gluposti jeste lakoća uopštavanja i poistovećivanja kojima se u pičvajznim vremenima ljaga teških brljotina političkih garnitura prenosi na sve pripadnike naroda, koji igrom sudbine, hteli ne hteli, žive u tzv. rogue states… Ukoliko bi se Rusija demokratizovala i parlamentarizovala na način na koji je to učinila Srbija – a osnovano je pretpostaviti da bi to učinila još gore – ispali bi pičvazji crnji i gori od ovog ukrajinskog. To bi automatski značilo stvaranje najmanje desetak evroazijskih Kosova i desetina, možda i stotina sumašedših partija, koje bi se borile za kontrolu nad nekoliko hiljada atomskih bojevih glava. Neke od tih partija s ciljem da nepravoslavni svet smrve u prah i pepeo, druge pak da jednim potezom unište konkurentske stranke. Uzgred rečeno, pomenute atomske glave čine najmanje 60% srpske rusofilije, 39% otpada na rusodupeljubačku ljubav prema „čvrstoj ruci“, tek preostalih jedan odsto (ako i toliko) temelji se na poštovanju velike ruske kulture i bliskosti sa Rusima. Reći NJET Putinu ne znači reći NJET ruskom narodu i ruskoj kulturi. Samo treba stisnuti muda – kao i uvijek precizan i točan Svetislav Basara.