Čak i previše izbora, reklo bi se

One dvije žene-diskete koje ovih dana promoviraju ideje iz 1780-ih – ja im kao član kluba 2020. NE DAM da su i na sekundu važnije od recepta za sendvič. To su samo čudni ljudi koji viču čudne stvari – točno onakvi zbog kakvih na putu do dućana samo pređeš na drugu stranu ulice i odmah zaboraviš da postoje. Nisu KIND, ne djeluju SMART, dakle nisu IMPORTANT. Kao i diskete, žive u nekom drugom, zaboravljenom vremenu – i dobrodošle su na sve manje mjesta, piše Andrea Andrassy.